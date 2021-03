Stato d’emergenza: possibile una proroga fino al 30 settembre (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci sarebbero solo le misure immediate, come il possibile lockdown nel weekend, sul tavolo del governo Draghi. Il 30 aprile scade l’ultima proroga fatta dal precedente esecutivo dello stato di emergenza e ci sono forti dubbi che, per quella data, ci sia la possibilità di gestire la pandemia cole ordinaria amministrazione. Fra le ipotesi allo studio ci sarebbe la proroga dello stato d’emergenza fino al 30 settembre 2021. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non ci sarebbero solo le misure immediate, come il possibile lockdown nel weekend, sul tavolo del governo Draghi. Il 30 aprile scade l’ultima proroga fatta dal precedente esecutivo dello stato di emergenza e ci sono forti dubbi che, per quella data, ci sia la possibilità di gestire la pandemia cole ordinaria amministrazione. Fra le ipotesi allo studio ci sarebbe la proroga dello stato d’emergenza fino al 30 settembre 2021.

Advertising

giuliog : RT @romatoday: Stato d'emergenza: proroga fino al 30 settembre? - moneypuntoit : ?? Proroga stato d'emergenza fino al 30 settembre? ?? - rotaruchristina : RT @romatoday: Stato d'emergenza: proroga fino al 30 settembre? - ippolitipaolo74 : #Lockdown a Pasqua, Cts: weekend in zona rossa, ma il governo frena. Stato d’emergenza, ipotesi proroga a settembre - Mari0Salern0 : Ma solo io penso che per le alte cariche dello stato e chi ha responsabilità nella gestione dell'emergenza non dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE