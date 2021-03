Sputnik prodotto in Italia, il governo prende le distanze: “Iniziativa privata” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Il governo Draghi prende le distanze dall'”Iniziativa privata” secondo cui il vaccino russo Sputnik sarà prodotto in Italia. La precisazione di Palazzo Chigi arriva dopo il gelo della Ue e soprattutto degli Stati Uniti alla notizia che il siero anti-Covid sviluppato dalla Federazione russa sbarcherà in Lombardia. E’ un “accordo privato”, chiariscono fonti del governo. Inutile dire che Washington difende gli interessi dei giganti farmaceutici Usa che producono il vaccino anti-Covid. E Bruxelles dal canto suo, al di là delle lungaggini burocratiche per l’approvazione dei vaccini, non vuole certo compromettere i rapporti oltreoceano. Anche alla luce dello scontro con Johnson&Johnson sul numero di dosi destinate alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – IlDraghiledall'”” secondo cui il vaccino russosaràin. La precisazione di Palazzo Chigi arriva dopo il gelo della Ue e soprattutto degli Stati Uniti alla notizia che il siero anti-Covid sviluppato dalla Federazione russa sbarcherà in Lombardia. E’ un “accordo privato”, chiariscono fonti del. Inutile dire che Washington difende gli interessi dei giganti farmaceutici Usa che producono il vaccino anti-Covid. E Bruxelles dal canto suo, al di là delle lungaggini burocratiche per l’approvazione dei vaccini, non vuole certo compromettere i rapporti oltreoceano. Anche alla luce dello scontro con Johnson&Johnson sul numero di dosi destinate alla ...

Advertising

ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : ?? Il vaccino russo anti Covid Sputnik sara' prodotto a partire da luglio a Monza - emanueleph : RT @Agenzia_Ansa: Nessun pregiudizio verso Sputnik V, ma l'Italia sui vaccini si muove nella cornice europea. E' la linea che trapela dal g… - Paba6720 : RT @DavelloStefano: Lo #Sputnik verrà prodotto in #Lombardia e nel #Lazio. Questo porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro. Come m… -