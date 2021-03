Sputnik: i vaccini prodotti in Italia verranno distribuiti in Italia? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri l’azienda Adienne Pharma Biotech, con sede legale in Svizzera ma stabilimento in Brianza, ha annunciato che presto verrà avviata la produzione del vaccino russo Sputnik, che dovrebbe essere avviata nel mese di luglio. Ma questo non significa affatto che le fiale di Sputnik saranno utilizzate sul territorio nazionale. L’annuncio è stato subito tinto di giallo. Prima la regione Lombardia e poi il governo hanno spiegato di esserne all’oscuro, e Repubblica oggi rivela che non solo Palazzo Chigi ha espresso irritazione, ma non ci sarebbe stato neanche il contatto con la Farnesina di cui ha parlato la Camera di commercio italo-russa: Palazzo Chigi non nasconde la sua irritazione: nulla sapeva prima dell’annuncio. Perché non era previsto: Ema non ha autorizzato. Se mai dovesse mai essere prodotto in Italia il Governo si ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri l’azienda Adienne Pharma Biotech, con sede legale in Svizzera ma stabilimento in Brianza, ha annunciato che presto verrà avviata la produzione del vaccino russo, che dovrebbe essere avviata nel mese di luglio. Ma questo non significa affatto che le fiale disaranno utilizzate sul territorio nazionale. L’annuncio è stato subito tinto di giallo. Prima la regione Lombardia e poi il governo hanno spiegato di esserne all’oscuro, e Repubblica oggi rivela che non solo Palazzo Chigi ha espresso irritazione, ma non ci sarebbe stato neanche il contatto con la Farnesina di cui ha parlato la Camera di commercio italo-russa: Palazzo Chigi non nasconde la sua irritazione: nulla sapeva prima dell’annuncio. Perché non era previsto: Ema non ha autorizzato. Se mai dovesse mai essere prodotto inil Governo si ...

