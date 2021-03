Sputnik, Bassetti: “C’è una legge per aggirare l’Ema e usare il vaccino in Italia” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – “Se l’Ema non si spiccia possiamo ricorrere a una legge Italiana per utilizzare comunque il vaccino russo Sputnik“: parola di Matteo Bassetti, che spiega come aggirare l’Agenzia europea dei farmaci. “Speriamo che l’Ema acceleri le pratiche per l’approvazione dello Sputnik. In caso contrario la stessa legge Italiana che abbiamo utilizzato per farmaci oncologici e antibiotici potrebbe essere usata anche per un vaccino”. L’infettivologo in una intervista pubblicata su Quotidiano.net spiega che non bisogna perdete tempo: “Bisogna dare il via libera ai russi e bisogna correre“. Concetto poi ribadito in collegamento a L’aria che tira su La7. Bassetti: “Una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – “Senon si spiccia possiamo ricorrere a unana per utilizzare comunque ilrusso“: parola di Matteo, che spiega comel’Agenzia europea dei farmaci. “Speriamo cheacceleri le pratiche per l’approvazione dello. In caso contrario la stessana che abbiamo utilizzato per farmaci oncologici e antibiotici potrebbe essere usata anche per un”. L’infettivologo in una intervista pubblicata su Quotidiano.net spiega che non bisogna perdete tempo: “Bisogna dare il via libera ai russi e bisogna correre“. Concetto poi ribadito in collegamento a L’aria che tira su La7.: “Una ...

Advertising

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Speriamo che l'EMA acceleri le pratiche per l'approvazione del vac… - ivanacristofane : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti spiega che non bisogna perdere tempo e procurarsi il vaccino #SputnikV: 'Ecco come aggirare l'Ema'… - whiteflour00 : Faccio una proposta ..#Bassetti se li inietti lei per primo lo sputnik però prima che Ema sia l'ok - thewaterflea : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti spiega che non bisogna perdere tempo e procurarsi il vaccino #SputnikV: 'Ecco come aggirare l'Ema'… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti spiega che non bisogna perdere tempo e procurarsi il vaccino #SputnikV: 'Ecco come aggirare l'Ema'… -