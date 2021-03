Sportive professioniste | Maurizia Cacciatori | «Era ora | ma adesso non fermiamoci»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Vent’anni di allenamenti, partite, viaggi in giro per il mondo a difendere i colori dell’Italia. Eppure, tutto questo, da «dilettante». Nessuna tutela, zero riconoscimenti in materia di diritti del lavoro. Maurizia Cacciatori è stata una delle nostre più grandi atlete, oggi esulta al riconoscimento del ruolo delle donne nel mondo dello sport. «Ce l’abbiamo fatta, è una gioia incredibile. Al contempo, mi chiedo come sia stato possibile non arrivarci prima. Noi, come gli uomini, ci abbiamo sempre messo impegno, costanza e serietà, meritiamo lo stesso trattamento».

Il 26 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo. Tra questi, lo storico salto dello sport femminile nel professionismo ...