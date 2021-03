Speranza: si valuta nuova stretta, ci aspettano settimane non facili (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il governo valuterà i nuovi dati giovedì, ma le misure restrittive proposte dal Comitato tecnico scientifico per frenare i contagi da Covid sono "giuste", anche se dovranno essere "proporzionali", perché "la curva è in crescita e le varianti fanno correre il virus più velocemente". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza 48 ore prima del Consiglio dei ministri convocato per venerdì e che potrebbe varare nuove restrizioni a causa dell'avanzata del virus. "Ci aspettano settimane non facili da gestire", ha ammesso. La stretta del fine settimana Riferendosi alla chiusura durante i week end, Speranza ha detto che si tratta di una delle ipotesi suggerite dal Cts, ma che l'esecutivo non ha ancora deciso: "Non so se sarà questa la scelta definitiva, stiamo ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il governo valuterà i nuovi dati giovedì, ma le misure restrittive proposte dal Comitato tecnico scientifico per frenare i contagi da Covid sono "giuste", anche se dovranno essere "proporzionali", perché "la curva è in crescita e le varianti fanno correre il virus più velocemente". Lo dice il ministro della Salute, Roberto48 ore prima del Consiglio dei ministri convocato per venerdì e che potrebbe varare nuove restrizioni a causa dell'avanzata del virus. "Cinonda gestire", ha ammesso. Ladel fine settimana Riferendosi alla chiusura durante i week end,ha detto che si tratta di una delle ipotesi suggerite dal Cts, ma che l'esecutivo non ha ancora deciso: "Non so se sarà questa la scelta definitiva, stiamo ...

