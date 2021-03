“Sono stanca, è un incubo!”. Mara Venier cede all’improvviso: sfogo amarissimo per la ‘Zia’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mara Venier è reduce da una puntata straordinaria di ‘Domenica In’ di domenica scorsa. Dopo la fine del Festival di Sanremo, come succede ormai da tantissimi anni ha ospitato tutti i concorrenti tra cui i Maneskin, vincitori della kermesse musicale. Nonostante abbia dovuto comunque rispettare tutti i protocolli anti-coronavirus la trasmissione è andata in porto senza problemi. La sua felicità si è smorzata però in queste ore, infatti su Instagram ha manifestato tristezza. Ha voluto deliziare i suoi follower con un video, ma il commento dello stesso è stato tutt’altro che positivo. Ovviamente subito dopo la conduttrice Rai è stata inondata da messaggi di affetti dei suoi fan. Purtroppo non è un periodo semplice e anche la simpaticissima ‘Zia’ sta risentendo di una situazione drammatica. Mara ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)è reduce da una puntata straordinaria di ‘Domenica In’ di domenica scorsa. Dopo la fine del Festival di Sanremo, come sucormai da tantissimi anni ha ospitato tutti i concorrenti tra cui i Maneskin, vincitori della kermesse musicale. Nonostante abbia dovuto comunque rispettare tutti i protocolli anti-coronavirus la trasmissione è andata in porto senza problemi. La sua felicità si è smorzata però in queste ore, infatti su Instagram ha manifestato tristezza. Ha voluto deliziare i suoi follower con un video, ma il commento dello stesso è stato tutt’altro che positivo. Ovviamente subito dopo la conduttrice Rai è stata inondata da messaggi di affetti dei suoi fan. Purtroppo non è un periodo semplice e anche la simpaticissimasta risentendo di una situazione drammatica....

