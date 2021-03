Sonniferi, antidepressivi, ansiolitici: col Covid boom degli psicofarmaci nel 2020 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Secondo i dati dell’Iqvia provider globale di dati in ambito farmaceutico, nell’anno del Covid c’è stato un vero e proprio boom di psicofarmaci, per tutto ciò che riguarda Sonniferi, antidepressivi e ansiolitici ma anche lassativi – senza, ovviamente, dimenticare mascherine e gel igienizzati. Male per le vendite di cosmetici, soprattutto i rossetti. Col Covid boom di psicofarmaci Lassativi, ma tutti i prodotti per l’insonnia, o psicofarmaci contro l’ansia, la depressione sono stati quelli che hanno visto per l’Igvia la crescita maggiore nelle vendite, insieme ovviamente mascherine, igienizzanti per le mani, termometri, guanti. I farmaci per la disfunzione erettile, soprattutto nel periodo del lockdown ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Secondo i dati dell’Iqvia provider globale di dati in ambito farmaceutico, nell’anno delc’è stato un vero e propriodi, per tutto ciò che riguardama anche lassativi – senza, ovviamente, dimenticare mascherine e gel igienizzati. Male per le vendite di cosmetici, soprattutto i rossetti. ColdiLassativi, ma tutti i prodotti per l’insonnia, ocontro l’ansia, la depressione sono stati quelli che hanno visto per l’Igvia la crescita maggiore nelle vendite, insieme ovviamente mascherine, igienizzanti per le mani, termometri, guanti. I farmaci per la disfunzione erettile, soprattutto nel periodo del lockdown ...

Advertising

ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: In crescita anche il consumo di lassativi; calo, invece, per farmaci come il Viagra e per la vendita dei cosmetici https:/… - gettasofia : RT @IlPrimatoN: In crescita anche il consumo di lassativi; calo, invece, per farmaci come il Viagra e per la vendita dei cosmetici https:/… - IlPrimatoN : In crescita anche il consumo di lassativi; calo, invece, per farmaci come il Viagra e per la vendita dei cosmetici - AlbertoContu12 : RT @FrancescaLupo15: Dicono gli psicofarmaci sono cose serie, dimenticano la facilità di ottenere la ricetta. Vai da psichiatra o neurologo… - FrancescaLupo15 : Dicono gli psicofarmaci sono cose serie, dimenticano la facilità di ottenere la ricetta. Vai da psichiatra o neurol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonniferi antidepressivi Fibromialgia: efficacia dell'Attachment - Based Compassion Therapy (ABCT) ... di tipo farmacologico, che prevedeva la somministrazione di antidolorifici, antidepressivi nel caso di diagnosi di depressione e sonniferi al bisogno. L'outcome primario, indagato a seguito del ...

Covid, è boom di sportelli di assistenza psicologica: a chiamare sono i giovani E ancora: circa il 14% degli intervistati ha iniziato ad assumere ansiolitici o sonniferi e il 10% a utilizzare antidepressivi, mentre il 19% di chi già li assumeva prima della pandemia ha avuto ...

Sonniferi, antidepressivi, ansiolitici: col Covid boom degli psicofarmaci nel 2020 Il Primato Nazionale ... di tipo farmacologico, che prevedeva la somministrazione di antidolorifici,nel caso di diagnosi di depressione eal bisogno. L'outcome primario, indagato a seguito del ...E ancora: circa il 14% degli intervistati ha iniziato ad assumere ansiolitici oe il 10% a utilizzare, mentre il 19% di chi già li assumeva prima della pandemia ha avuto ...