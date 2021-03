Sondaggio, secondo il 53% dei votanti, le maggiori responsabilità sull’eliminazione Juve sono della società (Di giovedì 11 marzo 2021) Juve fuori dalla Champions: secondo voi, chi ha le maggiori responsabilità? La società (53%) La squadra, Ronaldo in testa (31%) Pirlo (16%) Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021)fuori dalla Champions:voi, chi ha le? La(53%) La squadra, Ronaldo in testa (31%) Pirlo (16%) Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

nanoilcarcerato : Diamo il via ad un sondaggio delle 00.45 Secondo voi, @Marinainpiscina mi uccide non appena scopre di essere stata… - TArtist97 : Sondaggio per tutti i fandom: A prescindere dalle preferenze, chi è secondo voi la donna più bella che abbia messo… - onthematters_ : #OntheMatters: l'intervista di @Oprah a #MeghanMarkle e #Harry. Le reazioni, i retroscena e le conseguenze. Secondo… - anna11824 : Bisogna mandare questo sondaggio al direttore del 'Fatto Quotidiano' che ha pubblicato Conte al secondo posto e Spe… - Monjoies : RT @DonazzanElena: ?? FRATELLI D’ITALIA AL 18% Se si votasse oggi per la Camera dei Deputati? Secondo l’ultimo sondaggio #Demopolis per Ott… -