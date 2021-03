Sondaggio, per il 53% degli italiani è Giorgia Meloni la donna con maggior peso politico (Di mercoledì 10 marzo 2021) È l’unica donna leader di partito in circolazione, ma è anche percepita come quella dotata di maggior peso politico. Parliamo, com’è chiaro, di Giorgia Meloni. Secondo un Sondaggio dell’Istituto Piepoli, la presidente di Fratelli d’Italia stacca, e di molto, tutte le altre in classifica, ottenendo la preferenza del 53 per cento degli intervistati. Basti pensare che chi la segue nella graduatoria – Emma Bonino – racimola appena il il 18 per cento. È di tutta evidenza che a giocare in favore della Meloni è la sua carica di leader di partito, con le ricadute che tale condizione comporta sotto il profilo mediatico. Ma è altrettanto vero che questo da solo non basta a giustificare il distacco dalle altre. La seconda è Emma Bonino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) È l’unicaleader di partito in circolazione, ma è anche percepita come quella dotata di. Parliamo, com’è chiaro, di. Secondo undell’Istituto Piepoli, la presidente di Fratelli d’Italia stacca, e di molto, tutte le altre in classifica, ottenendo la preferenza del 53 per centointervistati. Basti pensare che chi la segue nella graduatoria – Emma Bonino – racimola appena il il 18 per cento. È di tutta evidenza che a giocare in favore dellaè la sua carica di leader di partito, con le ricadute che tale condizione comporta sotto il profilo mediatico. Ma è altrettanto vero che questo da solo non basta a giustificare il distacco dalle altre. La seconda è Emma Bonino ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per 8 marzo: sondaggio Istituto Piepoli, Meloni donna con più peso in politica Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, viene ritenuta la donna con più peso in politica. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto Piepoli, secondo il 53 per cento degli intervistati. Seguono Emma Bonino con il 18; il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con il 16; il presidente del Senato, Elisabetta ...

