Sondaggi politici, Lega sale e Pd in calo senza Zingaretti (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Lega cresce ed è sempre più primo partito. Il Pd, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario, cala nettamente. Secondo il Sondaggio Ixè, la Lega guadagna lo 0,4% nel giro di una settimana e sale al 23,9%, staccando decisamente il Partito Democratico che scivola al 17,4% perdendo il 2,6% dopo il passo indietro di Zingaretti. Il Movimento 5 Stelle sale dal 15,3 al 15,7%, mentre Forza Italia cresce dello 0,4% e si attesta al 9,3%. Sinistra italiana e Articolo 1 insieme valgono il 5,5%. Ad Azione viene attribuito il 2,7%, mentre Italia Viva arriva all’1,9%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lacresce ed è sempre più primo partito. Il Pd, dopo le dimissioni di Nicolada segretario, cala nettamente. Secondo ilo Ixè, laguadagna lo 0,4% nel giro di una settimana eal 23,9%, staccando decisamente il Partito Democratico che scivola al 17,4% perdendo il 2,6% dopo il passo indietro di. Il Movimento 5 Stelledal 15,3 al 15,7%, mentre Forza Italia cresce dello 0,4% e si attesta al 9,3%. Sinistra italiana e Articolo 1 insieme valgono il 5,5%. Ad Azione viene attribuito il 2,7%, mentre Italia Viva arriva all’1,9%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Andrea59749012 : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, #Lega sale e #Pd in calo senza Zingaretti - Adnkronos : Sondaggi politici, #Lega sale e #Pd in calo senza Zingaretti - Federico_Porra : Nuove categorie anni ‘20: - bravi sondaggisti elettorali purtroppo trasformatisi in stabili “opinionisti politici… - fanpage : L'effetto delle dimissioni di Nicola #Zingaretti si fa sentire sul consenso elettorale del PD - antoniopepe216 : @semeoro1 Comunque molte società fanno sondaggi anche in base agli utenti social. Quante condivisioni ha un politic… -