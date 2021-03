Slitta il decreto Sostegno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus, . Il provvedimento dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Proseguono le simulazioni. Slitta all’inizio della prossima settimana, e quindi a metà marzo, l’approvazione del decreto Sostegno, ossia il nuovo decreto Ristori sul quale lavora il governo Draghi. L’approvazione era attesa per la prima metà di marzo, ma con ogni probabilità si dovrà attendere ancora qualche giorno. Governo Draghi, Secondo le informazioni raccolte e riportate dall’Ansa tra il 9 e il 10 marzo, il decreto Sostegno Slitta alla settimana successiva. Con ogni probabilità l’esecutivo sperava di fare meglio e soprattutto di fare prima, ma la situazione è delicata. Sul piatto, a disposizione del governo ci sono 32 miliardi di deficit extra che il Parlamento ha già ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus, . Il provvedimento dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Proseguono le simulazioni.all’inizio della prossima settimana, e quindi a metà marzo, l’approvazione del, ossia il nuovoRistori sul quale lavora il governo Draghi. L’approvazione era attesa per la prima metà di marzo, ma con ogni probabilità si dovrà attendere ancora qualche giorno. Governo Draghi, Secondo le informazioni raccolte e riportate dall’Ansa tra il 9 e il 10 marzo, ilalla settimana successiva. Con ogni probabilità l’esecutivo sperava di fare meglio e soprattutto di fare prima, ma la situazione è delicata. Sul piatto, a disposizione del governo ci sono 32 miliardi di deficit extra che il Parlamento ha già ...

Ultime Notizie dalla rete : Slitta decreto Decreto Sostegno, slitta ancora il primo provvedimento economico di Draghi Il decreto Sostegno slitta alla prossima settimana. Secondo quanto ha riportato Ansa, infatti, "serviranno ancora simulazioni approfondimenti e un momento di confronto nella maxi - maggioranza" prima di ...

Digital tax, nuovo rinvio: primo versamento a maggio Slitta il decreto Sostegno , slitta la Digital tax . Il primo decreto economico del governo Draghi viene rimandato alla prossima settimana: serviranno ancora simulazioni, approfondimenti e un momento ...

Slitta il decreto Sostegno, nuovo rinvio digital tax Agenzia ANSA Decreto Sostegni eternamente in ritardo. Slitta a prossima settimana Slitta alla prossima settimana il varo del Dl Sostegni, 32 mld di ristori a imprese e famiglie in difficoltà: gli aiuti arriveranno solo a fine aprile ...

Decreto Sostegno, slitta ancora il primo provvedimento economico di Draghi Ancora in corso simulazioni e approfondimenti. Servirà ancora un confronto con le forze di maggioranza: manca una sintesi politica sui dettagli.

