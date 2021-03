Siena | la foto simbolo di un medico | Quello che chiediamo e di darci una mano

Advertising

fabrizia_alb : RT @Carole71024753: #SalvatoreQuarta, 48 anni, anestesista rianimatore del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha inviato a Repubb… - maurobernini : RT @Carole71024753: #SalvatoreQuarta, 48 anni, anestesista rianimatore del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha inviato a Repubb… - DeMossi2 : Foto appena pubblicata @ Siena, Italy - agenziaimpress : La lotta al #COVID19 in una mano, da #Siena la foto che racconta la sfida al #virus - milaneese : RT @Carole71024753: #SalvatoreQuarta, 48 anni, anestesista rianimatore del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha inviato a Repubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Siena foto

agenzia Impress

Il suo scopo è quello di valorizzare luoghi diattraverso la fotografia e il racconto. ... Duccio Testo di Giada Finuccidi Nicolò Ricci... medico anestesista rianimatore dell'ospedale di, in servizio presso l'area Covid del ... Unache ancora una volta vuole richiamare la sensibilità del lettore e del cittadino su quelle che ...Tre “digital tour” per vedere con i propri occhi come si gestiscono i rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Siena: è questa la nuova iniziativa a ...C'è tanta Toscana e soprattutto tanta Siena dentro il progetto di Photoactive, un prodotto capace di neutralizzare il coronavirus nelle superfici.