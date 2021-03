Sicilia, Lagalla: da Regione 24 milioni di euro per acquisto mascherine Ffp2. Sola la metà delle scuole ha risposto al bando (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con riferimento alle recenti polemiche, con le quali è stato sollecitato l'intervento regionale per l'acquisto di mascherine Ffp2 da destinare ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado e agli educatori della scuola dell'infanzia, l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla, dichiara: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con riferimento alle recenti polemiche, con le quali è stato sollecitato l'intervento regionale per l'dida destinare ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado e agli educatori della scuola dell'infanzia, l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto, dichiara: L'articolo .

