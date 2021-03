Sicilia. Accusa febbre e convulsioni, Stefano muore il giorno dopo il vaccino (Di mercoledì 10 marzo 2021) muore il giorno dopo aver fatto la prima dose di vaccino. Vittima Stefano Paternò, 43 anni, militare in servizio ad Augusta, in Sicilia, ma originario della provincia di Catania. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla sua morte. Augusta, militare morto il giorno dopo il vaccino: addio a Stefano Paternò L’altro ieri Stefano si era sottoposto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021)ilaver fatto la prima dose di. VittimaPaternò, 43 anni, militare in servizio ad Augusta, in, ma originario della provincia di Catania. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla sua morte. Augusta, militare morto ilil: addio aPaternò L’altro ierisi era sottoposto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

