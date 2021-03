'Siamo poliziotti, a casa sua c'è stato un furto' e derubano anziana di 83 anni a Monza (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Signora Siamo dei poliziotti: c'è stato un furto'. E' bastata questa frase - pronunciata da due sconosciuti che si presentavano come appartenenti alle forze dell'ordine - a convincere una donna di 83 ... Leggi su monzatoday (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Signoradei: c'èun'. E' bastata questa frase - pronunciata da due sconosciuti che si presentavano come appartenenti alle forze dell'ordine - a convincere una donna di 83 ...

Advertising

yooitszayn : io e i poliziotti abbiamo in comune una cosa sola, che entrambi non siamo mai andati a scuola - carlottasiani1 : @Ettore572 Siamo sicuri che erano poliziotti?!?? - TirrenoLivorno : Parlano gli agenti delle volanti Luigi Grassi e Valerio Celestini: «Dopo che gli abbiamo parlato in dialetto ci sia… - champvgnelovers : oggi in centro a torino in piazza san carlo c’era un gruppo di negazionisti, rigorosamente senza mascherina, così i… - 2011Spir : Roccomaria DI CRESCENZO è il neo Segretario Generale Provinciale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformi… -