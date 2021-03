Siamo oltre i centomila decessi, ma alla morte pensiamo sempre meno (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Superati i 100.000 decessi”: la consuetudine quotidiana con i bollettini dei tg ha ridotto o aumentato la rimozione ‘moderna’ della morte? Forse l’”invisibilità” delle vittime di Covid l’ha resa ancora più grande. Così almeno parrebbe guardando alle periodiche esplosioni della “movida” alcoolica o di quella negazionista. Di fatto l’offensiva della Grande Falciatrice pone ancora con più forza il problema dei riti funebri, specie per chi non è credente. La “sala del commiato” al Cimitero Monumentale è una delle istituzioni che fanno di Milano una città di livello europeo. Ho chiesto a Lucia, 87 anni, pubblicitaria di rango e oggi pensionata, di ricordare il rito laico che aveva organizzato, tre anni fa, per Riccardo il suo compagno. “E’ un ricordo molto bello, che mi aiuta – racconta – che mi ha lasciato la soddisfazione di qualcosa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Superati i 100.000”: la consuetudine quotidiana con i bollettini dei tg ha ridotto o aumentato la rimozione ‘moderna’ della? Forse l’”invisibilità” delle vittime di Covid l’ha resa ancora più grande. Così alparrebbe guardando alle periodiche esplosioni della “movida” alcoolica o di quella negazionista. Di fatto l’offensiva della Grande Falciatrice pone ancora con più forza il problema dei riti funebri, specie per chi non è credente. La “sala del commiato” al Cimitero Monumentale è una delle istituzioni che fanno di Milano una città di livello europeo. Ho chiesto a Lucia, 87 anni, pubblicitaria di rango e oggi pensionata, di ricordare il rito laico che aveva organizzato, tre anni fa, per Riccardo il suo compagno. “E’ un ricordo molto bello, che mi aiuta – racconta – che mi ha lasciato la soddisfazione di qualcosa di ...

