Sharon Stone | 63 anni d’innato «Beauty Instinct»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Stone, di cognome e di fatto. Lo scorso dicembre su Instagram ha postato uno scatto in lingerie e gambe granitiche in primo piano. E scusate se è poco, a 62 anni. E poi, ops, l’ha fatto di nuovo. Pochi giorni fa, alla vigilia del 63esimo compleanno il 10 marzo, la biondissima diva ha lasciato a bocca aperta i follower ancora una volta. Magnetica, sensuale, favolosa, in bralette di pizzo nero abbinata a un tubino longuette dello stesso colore, guanti, collana e tacchi a spillo, modella per la nuova collezione di Dolce&Gabbana.