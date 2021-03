Shakhtar, Ismaily: «Sono stato vicino alla Roma, ma ora il passato non conta» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ismaily ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le parole del giocatore dello Shakhtar Donetsk Ismaily ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le parole del giocatore dello Shakhtar Donetsk. Le sue parole. MATCH – «Sono contento, Sono molto emozionato di scendere in campo qui a Roma, in questo stadio e affrontare questa partita. Vogliamo portare avanti la nostra idea di calcio, giochiamo per i nostri tifosi con tanta fiducia nella possibilità di vincere il doppio confronto e qualificarci». vicino alla Roma – «Sì, ci Sono state queste voci. Ho lavorato con Fonseca e durante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro la: le parole del giocatore delloDonetskha parlato in conferenza stampavigilia del match contro la: le parole del giocatore delloDonetsk. Le sue parole. MATCH – «contento,molto emozionato di scendere in campo qui a, in questo stadio e affrontare questa partita. Vogliamo portare avanti la nostra idea di calcio, giochiamo per i nostri tifosi con tanta fiducia nella possibilità di vincere il doppio confronto e qualificarci».– «Sì, cistate queste voci. Ho lavorato con Fonseca e durante ...

