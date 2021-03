Sfruttavano minorenni per borseggiare i turisti | 29 arresti a Roma

(Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Sessantaquattro persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione sull'identità personale. E' il bilancio di un'accurata attività repressiva svolta dai carabinieri della CompagniaCentro nelle zone centrali della Capitale sul fronte dei borseggi ai danni die cittadini. Il tutto è sfociato in un'indagine, denominata 'Lost Children', coordinata dalla procura della Repubblica di- gruppo Reati contro il patrimonio - e dalla procura della Repubblica presso il tribunale per idi, avviata già dal 2017, che ha visto le fasi conclusive nelle ultime ore con l'arresto di 4 persone colpite da un'ordinanza, emessa dal gip del tribunale ...

Adnan Siddique , pakistano di 32 anni , aveva ragione a denunciare i caporali che li sfruttavano . È contestata anche un'irruzione , con pistola e coltelli in una comunità per minorenni, pestando due ragazzi. 13 ragazzi, di cui 4 minorenni, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno per smaltimento, assemblaggio e rivendita di pallet sfruttando la manodopera dei giovani provenienti da paesi in difficoltà.