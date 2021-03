Serie C, Pro Sesto-Pergolettese: in ballo tre punti salvezza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pro Sesto e Pergolettese recuperano la 24a giornata del campionato di Serie C girone A al “Breda”, a partire dalle 15.00. Le due formazioni hanno bisogno di punti per rimanere nella zona salvezza. Queste le ultime sulla gara. Il momento della Pro Sesto Nell’ultimo turno di campionato la formazione di Parravicini ha fatto visita al Como, ma la trasferta non ha permesso di migliorare la situazione di classifica. Il gol realizzato da Gatto sul finire del match, infatti, a rilanciato in prima posizione i padroni di casa e ha lasciato la Pro Sesto a 33 punti dopo 27 gare (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte). Rimanere nella zona salvezza è l’obiettivo della squadra di Sesto San Giovanni e il derby di questo pomeriggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prorecuperano la 24a giornata del campionato diC girone A al “Breda”, a partire dalle 15.00. Le due formazioni hanno bisogno diper rimanere nella zona. Queste le ultime sulla gara. Il momento della ProNell’ultimo turno di campionato la formazione di Parravicini ha fatto visita al Como, ma la trasferta non ha permesso di migliorare la situazione di classifica. Il gol realizzato da Gatto sul finire del match, infatti, a rilanciato in prima posizione i padroni di casa e ha lasciato la Proa 33dopo 27 gare (8 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte). Rimanere nella zonaè l’obiettivo della squadra diSan Giovanni e il derby di questo pomeriggio ...

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei recuperi (gironi A e B) RISULTATI SERIE C GIRONE A Ore 15.00 Pro Sesto - Pergolettese CLASSIFICA GIRONE A Como 58 Pro Vercelli 56 Renate 52 Alessandria, Lecco 50 Pro Patria 49 Juventus U23 46 Pontedera 41 Albinoleffe 39 ...

Serie C, Pro Sesto-Pergolettese: in ballo tre punti salvezza Dai 13 incontri precedenti, infatti, sono arrivati 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte). Pro Sesto-Pergolettese, dalla stagione di Serie C 2008-09 a oggi, si è giocata in tutto 3 volte.

