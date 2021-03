Serie C, i risultati dei recuperi: pareggio tra Perugia e Cesena. Vince la Pergolettese” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tre gare di Serie C si sono giocate questo pomeriggio. La vittoria è arrivata nell’unica gara del Girone A disputata con la Pergolettese che si è importa per 2-0 in casa della Pro Sesto grazie alle reti di Ceccarelli e Morello nella ripresa. Un successo che permette ai gialloblù di scavalcare la Pro in classifica e portarsi a +5 sulla zona play out e -3 dai play off. Nelle due gare del Girone B invece il Perugia impatta in casa del Cesena in una sfida d’alta classifica. Finale per 1-1- Stesso risultato nello scontro salvezza fra Imolese e Fano con i padroni di casa avanti dopo 40 minuti grazie a Provenzano e raggiunti a inizio ripresa da un autogol di Polidori. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tre gare diC si sono giocate questo pomeriggio. La vittoria è arrivata nell’unica gara del Girone A disputata con lache si è importa per 2-0 in casa della Pro Sesto grazie alle reti di Ceccarelli e Morello nella ripresa. Un successo che permette ai gialloblù di scavalcare la Pro in classifica e portarsi a +5 sulla zona play out e -3 dai play off. Nelle due gare del Girone B invece ilimpatta in casa delin una sfida d’alta classifica. Finale per 1-1- Stesso risultato nello scontro salvezza fra Imolese e Fano con i padroni di casa avanti dopo 40 minuti grazie a Provenzano e raggiunti a inizio ripresa da un autogol di Polidori. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

