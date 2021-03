Serie B, cambia l’orario di Venezia-Lecce del 16 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Lega Serie B comunica che la gara tra Venezia e Lecce, valevole per la 10a giornata di ritorno della Serie BKT, inizialmente in programma per martedì 16 marzo alle ore 19.00, si disputerà lo stesso giorno ma alle ore 17.00. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) La LegaB comunica che la gara tra, valevole per la 10a giornata di ritorno dellaBKT, inizialmente in programma per martedì 16alle ore 19.00, si disputerà lo stesso giorno ma alle ore 17.00. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Marti__2605 : RT @AJG_Official: +++ LA SERIE CAMBIA NOME +++ - TernanaNews : Serie C/C, cambia l'orario Paganese-Palermo in programma sabato - MCalcioNews : Serie C, cambia l'orario per tre gare della 31^ giornata: il comunicato - _fortunata_ : Zia che cambia suoneria in base alle serie turche ?? appena una serie viene trasmessa da Canale 5 e quindi la conosc… - PaoloPucci9 : RT @AJG_Official: +++ LA SERIE CAMBIA NOME +++ -