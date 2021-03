Serie A, Milan-Napoli: gli Azzurri recuperano Lozano, rossoneri ancora senza Ibrahimovic (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia così il tour de force del Napoli che dovrà affrontare in campionato Milan, Juventus e poi Roma. Si parte proprio domenica sera, con una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia così il tour de force delche dovrà affrontare in campionato, Juventus e poi Roma. Si parte proprio domenica sera, con una … L'articolo proviene da Forz.net.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan Nedved furioso dopo eliminazione Juventus/ Video Prende a calci tabellone... ...il quale non ha potuto tentare l'assalto finale nella finale di Manchester del 2003 contro il Milan ... Ora non resta altro da fare che concentrarsi sulla Serie A, dove la vetta sembra irraggiungibile ( -...

Chiusa indagine Figc, Ibra e Lukaku deferiti per comportamento antisportivo (razzismo escluso) Si è chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Ibra e Lukaku per la lite nel derby Inter - Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. L' accusa nei confronti dei due giocatori è quella di comportamento antisportivo, con responsabilità oggettiva dei club. Quindi, non venendo ...

Verona – Milan 0-2 Risultato finale Serie A 2020/2021, gol di Krunic e Dalot Sport Fanpage Serie A - Roma, Juan Jesus è risultato positivo al Coronavirus Come comunicato dalla stessa Roma, Juan Jesus è risultato positivo al Coronavirus. Non buone notizie dunque per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno del difensore brasiliano per ...

Serie A, Milan-Napoli: gli Azzurri recuperano Lozano, rossoneri ancora senza Ibrahimovic Inizia così il tour de force del Napoli che dovrà affrontare in campionato Milan, Juventus e poi Roma. Si parte proprio domenica sera, con una gara ...

