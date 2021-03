Selena Gomez lascia la musica, lo sfogo dopo l’allontanamento dai social: “Farò un ultimo tentativo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Selena Gomez lascia la musica? Questo è ciò che la popstar afferma in un’intervista rilasciata per la cover story di aprile di Vogue US, senza metafore. Chi conosce il mondo mainstream sa bene che le star sono solite inciampare in queste dichiarazioni per poi ritrattare o affermare che si trattava, piuttosto, di una frase buttata lì con la pancia. Chiunque pensa, almeno una volta nella vita, di interrompere qualcosa. Quando sei una popstar, però, le tue parole hanno un certo peso e rimangono nel tempo anche se tenti di cancellarle. Il processo di cancellazione di Selena Gomez per il momento ha luogo soltanto nei social, dove la popstar non si rende attiva come tanti suoi colleghi. Tuttavia mancano soltanto due giorni a Revelación, il primo EP ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)la? Questo è ciò che la popstar afferma in un’intervista rita per la cover story di aprile di Vogue US, senza metafore. Chi conosce il mondo mainstream sa bene che le star sono solite inciampare in queste dichiarazioni per poi ritrattare o affermare che si trattava, piuttosto, di una frase buttata lì con la pancia. Chiunque pensa, almeno una volta nella vita, di interrompere qualcosa. Quando sei una popstar, però, le tue parole hanno un certo peso e rimangono nel tempo anche se tenti di cancellarle. Il processo di cancellazione diper il momento ha luogo soltanto nei, dove la popstar non si rende attiva come tanti suoi colleghi. Tuttavia mancano soltanto due giorni a Revelación, il primo EP ...

