"Se lo avesse fatto Conte sarebbe stato il caos, invece col governo Draghi tutto tace": protesta sotto la sede italiana di McKinsey – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo italiano? "In subappalto". Con tanto di cartello appeso alla porta della sede romana della multinazionale e società di consulenza McKinsey, che recita: "sede decentrata" dell'esecutivo Draghi. Con un flash mob provocatorio il movimento civico 'Liberare Roma' ha Contestato la scelta del ministero dell'Economia e delle finanze di affidare alla società McKinsey l'incarico di collaborare alla stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), valutando costi e impatto dei diversi progetti inseriti nel Recovery Plan. "Ci ricordiamo gli strepiti, le polemiche e le accuse contro Conte sulla volontà di esautorare il Parlamento per la 'cabina di regia'. Prendiamo atto, evidentemente, che al governo ...

