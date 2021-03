Scuole Puglia | immediata chiusura nel Barese e Tarantino Emiliano | “Andiamo verso la zona arancione o addirittura rossa”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Puglia

...province si devono immediatamente chiudere tutte lealla luce dell'ultimo Dpcm del governo e quindi emetterò le relative ordinanze'. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, ......più stringenti per le province di Bari e di Taranto rispetto al resto della, che comunque è in generale peggioramento, con relativa chiusura della didattica in presenza in tutte le...Il governatore della Regione Puglia: "Il tasso di incidenza di Bari, negli ultimi 7 giorni, è cresciuto fino a 323 casi per 100mila abitanti".Il presidente della Regione ha pubblicato un post sui social per spiegare lo scenario covid in atto in questo momento in Puglia. “La collocazione in zona gialla della Regione Puglia mi ha indotto sin ...