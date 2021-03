Scuole in Campania, il 93% è privo di agibilità: i dati dell’indagine di Legambiente (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn Campania su un campione di 410 edifici scolastici il 93 per cento non ha certificazioni di base come l’agibilità, del 42 per cento delle strutture che sono in area sismica 2 nessuno è costruito con la tecnica antisismica e il 25,8 per cento degli edifici scolastici monitorati necessita di interventi di manutenzione urgente. E’ quanto emerge da ‘Ecosistema Scuola 2021’, indagine di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi che ha preso in considerazione Scuole di Avellino, Caserta e Napoli. Secondo lo studio inoltre dal 2014 al 2020 in Campania dei 140 progetti finanziati in materia di edilizia scolastica, per un importo totale di 265.979.830 euro, solo il 9,3 per cento è stato concluso e oggi mediamente in Campania per portare a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiInsu un campione di 410 edifici scolastici il 93 per cento non ha certificazioni di base come l’, del 42 per cento delle strutture che sono in area sismica 2 nessuno è costruito con la tecnica antisismica e il 25,8 per cento degli edifici scolastici monitorati necessita di interventi di manutenzione urgente. E’ quanto emerge da ‘Ecosistema Scuola 2021’, indagine disulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi che ha preso in considerazionedi Avellino, Caserta e Napoli. Secondo lo studio inoltre dal 2014 al 2020 indei 140 progetti finanziati in materia di edilizia scolastica, per un importo totale di 265.979.830 euro, solo il 9,3 per cento è stato concluso e oggi mediamente inper portare a ...

