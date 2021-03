Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti collaterali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccinati ma mazziati. I docenti che in questi giorni hanno iniziato a fare la tanto attesa iniezione, spesso sono stati costretti a ricorrere a dei permessi retribuiti (nel caso di insegnanti di ruolo) o non retribuiti nel caso del personale supplente, per poterla effettuare. Non solo. A mandare su tutte le furie maestri e professori è anche la cosiddetta “trattenuta Brunetta”, ovvero un decremento stipendiale che scatta in caso di malattia e che è entrato in vigore anche per quegli insegnanti che per effetti collaterali del vaccino sono stati costretti a restare a casa con febbre alta o dolori. A denunciare la situazione è l’onorevole Vittoria casa (5Stelle), presidente della commissione Cultura della Camera, che in questi giorni ha presentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccinati ma mazziati. Iche in questi giorni hanno iniziato a fare la tanto attesa iniezione, spesso sono stati costretti a ricorrere a dei permessi retribuiti (nel caso di insegnanti di ruolo) o non retribuiti nel caso del personale supplente, per poterla effettuare. Non solo. A mandare su tutte le furie maestri e professori è anche la cosiddetta “”, ovvero un decremento stipendiale chein caso di malattia e che è entrato in vigore anche per quegli insegnanti che perdel vaccino sono stati costretti a restare acon febbre alta o dolori. A denunciare la situazione è l’onorevole Vittoria(5Stelle), presidente della commissione Cultura della Camera, che in questi giorni ha presentato ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Tempi straordinari richiedono politiche straordinarie. Non bastano incentivi ma strategie per creare lavoro e sforz… - mara_carfagna : L'occupazione femminile è un tema nazionale e va inserito nel #RecoveryPlan. La crisi dovuta al Covid ha ridotto il… - Corriere : Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» - VannaRicci : RT @tetrabondi: Vorrei che alla persona con #disabilità molto gravi non fosse concessa solamente la #scuola come percorso di socialità e cr… - foolsgvld__ : @onlyxsweet_ grazie tesoro davvero ?? sono un po' nervosa per la scuola e la quarantena, tu come mai hai mal di pancia? ?? -