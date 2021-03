Scoperto sulla Terra il frammento di un pianeta mai nato: ha 4,6 miliardi di anni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel deserto dell’Algeria è stato trovato un meteorite di origine vulcanica, ritenuto dagli esperti il frammento di un antico pianeta che non si è mai sviluppato Sembra fantascienza ma è tutto vero. sulla Terra è stato rinvenuto il frammento di un altro pianeta che, secondo gli esperti, non sarebbe “mai nato”. Ci spieghiamo meglio: nel L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel deserto dell’Algeria è stato trovato un meteorite di origine vulcanica, ritenuto dagli esperti ildi un anticoche non si è mai sviluppato Sembra fantascienza ma è tutto vero.è stato rinvenuto ildi un altroche, secondo gli esperti, non sarebbe “mai”. Ci spieghiamo meglio: nel L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

CLaRosa7 : RT @alessavastano: Ho scoperto la superiorità dell’uomo sulla donna! ...in una dieta ipocalorica a parità di requisiti... l’uomo pó magnà… - CAverroe : RT @SouadSbai: INDAGAVA SULLA MORTE DI #LUCAATTANASIO: #PROCURATORE CAPO ASSASSINATO IN #CONGO Ancora nessuna risposta sulla morte del nost… - dantecorneli : @Post_Iccia ho scoperto che la sisal ha aperto le scommesse sulla MLB. Vi danno a 9 per l'American League e a 16 pe… - ravenosh_ : Avevo cancellato il tweet sulla ?? perché avevo scoperto che l'immagine era leakata e non volevo che qualcun* trovas… - joseremon58891 : RT @alebartis: Ho vissuto quasi tutta la mia vita a #Milano ed ora che vivo sulla Costa Adriatica ho scoperto tanti nuovi amici del centro… -