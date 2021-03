Scoperto nuovo grave sintomo del Covid-19: “Dura per 4 ore” (Di mercoledì 10 marzo 2021) NEW YORK (Stati Uniti) - È trascorso ormai oltre un anno da quando la pandemia di coronavirus ha sconvolto tutto il mondo e ancora oggi si continua a indagare su quali siano gli effetti o i sintomi del Covid-19 sulle persone. Al riguardo vengono dati quotidianamente consigli o avvertenze per conoscere meglio questo nemico invisibile e l'ultima scoperta si riferisce a un effetto collaterale che colpisce gli uomini. È quanto riscontrato dall'American Journal of Emergency Medicine, secondo il quale un'altra possibile grave conseguenza della malattia comporterebbe erezioni fino a 4 ore. Nella pubblicazione scientifica vengono riportati due casi di pazienti con età superiore a 60 anni che hanno sofferto di priapismo (erezione dolorosa, persistente e anomala non accompagnata da desiderio o eccitazione sessuale) mentre erano ricoverati in terapia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) NEW YORK (Stati Uniti) - È trascorso ormai oltre un anno da quando la pandemia di coronavirus ha sconvolto tutto il mondo e ancora oggi si continua a indagare su quali siano gli effetti o i sintomi del-19 sulle persone. Al riguardo vengono dati quotidianamente consigli o avvertenze per conoscere meglio questo nemico invisibile e l'ultima scoperta si riferisce a un effetto collaterale che colpisce gli uomini. È quanto riscontrato dall'American Journal of Emergency Medicine, secondo il quale un'altra possibileconseguenza della malattia comporterebbe erezioni fino a 4 ore. Nella pubblicazione scientifica vengono riportati due casi di pazienti con età superiore a 60 anni che hanno sofferto di priapismo (erezione dolorosa, persistente e anomala non accompagnata da desiderio o eccitazione sessuale) mentre erano ricoverati in terapia ...

ilpost : È stato scoperto un nuovo piano per attaccare il Congresso degli Stati Uniti - stella7815 : Ad un anno dall’inizio del lockdown, ho scoperto che esiste un modo poco faticoso per fare la pizza, il metodo Bonc… - mdimagritt : RT @Ste_Mazzu: Doccia gelata per i renziani nel Pd quando hanno scoperto che il Letta nuovo segretario in pectore non è Gianni - tecnogazzetta : Check Point Research ha scoperto un nuovo dropper - programma ideato per diffondere malware al telefono di una vitt… - ilaria_nofasci : Ho scoperto finalmente il perché dei grillini ed il maiuscolo MI SI È BLOCCATO IL CAPSLOCK, SONO DIVENTATO IL NUOV… -