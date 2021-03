Scivolone social di Zingaretti | posta la foto di Mattarella vaccinato | ma c’è qualcosa che non va…

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – A chi è andata ieri la palma della gaffequotidiana? Ma al dimissionario segretario del Pd Nicola, che nelre ladel presidente della Repubblica Sergiomentre riceveva la sua dose di vaccino allo Spallanzani non si è accorto – lui o il suomedia manager? – che nell’immagine era contenuto il meme di Bernie Sanders. Il meme di Sanders Meme che, vi ricorderete tutti, è recentemente apparso in tutte le salse, fino alla nausea, rimbalzando su tutti i profilidel mondo. Ritraeva il senatore dem del Vermont mentre, in guanti di lana, mascherina e avviluppato nel suoistissimo parka, sedeva tra il pubblico nel giorno del giuramento del neoletteo presidente Biden. La posa da «anziano» ...

