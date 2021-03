Scioccante: “La mia società mi ha chiesto i danni perché ero incinta” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La gravidanza è, ancora, un qualcosa di invalidante per la donna, anche a livello sportivo. Ecco cosa è accaduto alla pallavolista Lara Lugli. La giovane denuncia una situazione “imbarazzante” sui social. Le rimane incinta e la società che le chiede i danni. Ma la volley Pordenone replica, affermando che è l’esatto opposto. Ripercorriamo la vicenda L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 10 marzo 2021) La gravidanza è, ancora, un qualcosa di invalidante per la donna, anche a livello sportivo. Ecco cosa è accaduto alla pallavolista Lara Lugli. La giovane denuncia una situazione “imbarazzante” sui social. Le rimanee lache le chiede i. Ma la volley Pordenone replica, affermando che è l’esatto opposto. Ripercorriamo la vicenda L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Scioccante: “La mia società mi ha chiesto i danni perché ero incinta” - CEOofMB : scioccante quanto la mia voce cambi quando devo leggere davanti alla classe o parlare con estranei - ohitsmekatia : @eliophobia no sis ma che dici- non so se dopo questa rivelazione scioccante posso ritenerti ancora mia amica????? - BC4KA : OK PERO TUTTE LE PERFORMANZE SONO STUPENDE (MA ONESTAMENTE STO ASPETTANDO PER IL COVER D'ERMAL CON UN ANZIA SCIOCCANTE MAMMIA MIA) - RdiMilano : RT @lizdog: @martinacarletti Ti dirò una cosa scioccante. Ormai noi mamme siamo così abituate a non avere la scuola che quasi quasi cristo… -