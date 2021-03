Sci | Mondiali junior | valdostana Mathiou oro nello slalom

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Bansko, 10 mar. - (Adnkronos) - Sophieentra nella storia dello sci giovanile italiano conquistando la medaglia d'orofemminile sulla pista bulgara di Bansko che ha chiuso ies. La diciannovennedi Gressan, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, ha vinto alla maniera dei forti una gara che al termine della prima manche la vedeva classificata al quinto posto, con un distacco di 38 centesimi dalla leader provvisoria Sara Risk nonostante fosse scesa in mezzo alla nebbia, calata proprio in quel momento sulla pista, a differenza delle concorrenti che l'avevano preceduta. La svedese nella seconda manche non è andata oltre il 14simo tempo che l'ha fatta retrocedere fino all'ottavo posto finale, mentresi è resa ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci Mondiali

La valdostana Sophie Mathiou ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom femminile ai Mondiali Juniores sulla pista bulgara di Bansko: un titolo che da' fiducia in una disciplina in cui da tempo l'I ...