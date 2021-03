Sassi e bastonate, africano terrorizza mamme e bimbi fuori dalla scuola: “Vi ammazzo tutti” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Sono scattate le manette per l’immigrato africano che lunedì mattina, a Roma, ha terrorizzato un capannello di bimbi accompagnati dalle madri lanciando loro addosso Sassi, bastoni e altri oggetti contundenti. L’uomo, un 22enne originario della Guinea e senza fissa dimora, dovrà ora rispondere di resistenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato. Lo riporta RomaToday. L’africano terrorizza mamme e bimbi all’ingresso della scuola I fatti si sono svolti alla Marranella, nella mattinata di lunedì 8marzo. L’africano si trovava nei pressi della scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Proprio nell’orario di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Sono scattate le manette per l’immigratoche lunedì mattina, a Roma, hato un capannello diaccompagnati dalle madri lanciando loro addosso, bastoni e altri oggetti contundenti. L’uomo, un 22enne originario della Guinea e senza fissa dimora, dovrà ora rispondere di resistenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato. Lo riporta RomaToday. L’all’ingresso dellaI fatti si sono svolti alla Marranella, nella mattinata di lunedì 8marzo. L’si trovava nei pressi delladell’Infanzia e Primaria Paritaria delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Proprio nell’orario di ...

