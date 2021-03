Sardine, Cristallo: “Bonaccini irriconoscente, mai detto che è di destra” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ieri ho sentito Bonaccini dalla Berlinguer, il suo attacco nei miei confronti, per il fatto che l’avrei definito ‘di destra’, pensavo fosse ormai fuori dal dibattito, visto che si tratta di un titolo sbagliato di un giornale che ho fatto subito modificare. Io non ho detto che è di destra, ho detto che è stato irriconoscente verso le Sardine e che sul tema delle autonomie non sono d’accordo”. Così Jasmine Cristallo, portavoce delle Sardine all’AdnKronos. “Il riferimento alla destra, per cui sono finita sotto accusa – chiarisce la portavoce del movimento antagonista al sovranismo – era invece legato alla posizione che il governatore ha sull’autonomia differenziata, in linea con Zaia e Fontana, che per me, meridionale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ieri ho sentitodalla Berlinguer, il suo attacco nei miei confronti, per il fatto che l’avrei definito ‘di’, pensavo fosse ormai fuori dal dibattito, visto che si tratta di un titolo sbagliato di un giornale che ho fatto subito modificare. Io non hoche è di, hoche è statoverso lee che sul tema delle autonomie non sono d’accordo”. Così Jasmine, portavoce delleall’AdnKronos. “Il riferimento alla, per cui sono finita sotto accusa – chiarisce la portavoce del movimento antagonista al sovranismo – era invece legato alla posizione che il governatore ha sull’autonomia differenziata, in linea con Zaia e Fontana, che per me, meridionale, ...

