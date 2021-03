Santana | “Persi tanti punti | ma nostro impegno mai venuto meno Risultati? Ecco cosa conta realmente nel calcio”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto.Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto dalla squadra. "L'noi lo mettiamo sempre, è la primache dobbiamo fare non appena scendiamo in campo. Ipurtroppo non sono sempre stati positivi, abbiamo lasciato diversiper strada. L'...