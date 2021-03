Santana | “Centro sportivo passo importante | playoff un obiettivo Mirri? Persona che merita | le sue lacrime nello spogliatoio…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto. Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto. "Non sono mai stato un 'lecchino', ma amo questa città e tengo troppo a questa maglia. Questa è la pura verità. La rimonta contro il Lecce di Zeman? In tanti mi hanno fatto questa domanda. Una sfida storica, anche perla situazione di classifica in cui ci trovavamo in quel momento. Era una partita ...