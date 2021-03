Santana: “Amo questa città, in campo per dare tutti il 100%. Tifosi credano nel Palermo”. E sull’esonero di Boscaglia… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto Santana.Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto Santana, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto dalla squadra. "Sono tornato a vestire la maglia del Palermo e mi sono subito sentito con ex compagni, che mi hanno dato anche del pazzo a continuare a giocare. Sono qui perché amo il calcio e questa città, sarò in campo finché potrò. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto.Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto dalla squadra. "Sono tornato a vestire la maglia dele mi sono subito sentito con ex compagni, che mi hanno dato anche del pazzo a continuare a giocare. Sono qui perché amo il calcio e, sarò infinché potrò. ...

