Sanremo nella bufera per il mancato tributo a Stefano D’Orazio | parla la moglie | “Mancanza di rispetto”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 marzo 2021) In questi giorni è in atto una sorta di rivolta sul web controa causa del. Stando a quanto previsto dalla scaletta dell’ultima puntata, questo momento sarebbe dovuto andare in onda alle 2 di notte. La scelta, già di per sé, aveva fatto storcere il naso alla famiglia del cantante scomparso, in quanto è assurdo trattare un argomento così toccante ad un’ora così tarda. Come se non bastasse, poi, tale momento è stato tagliato dalla scaletta facendo finire nel dimenticatoio la questione. A tal proposito si è espressa Tiziana Giardoni. Tutti controper ilLadel defunto...