Sanremo, Coletta: "Serena Rossi non condurrà il prossimo Festival" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Serena Rossi sarebbe una conduttrice fantastica del Festival di Sanremo ma in questo momento sono molto concentrato su questo format perché le sta proprio a pennello e fa emergere tutti i suoi lati più belli quindi resterei concentrato su questo. Della pRossima edizione della kermesse non abbiamo ancora parlato anzi la 71esima si è conclusa con un assist dell'amministratore delegato che ha chiesto ad Amadeus di triplicare eventualmente la conduzione". Lo ha detto pochi minuti fa il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo format 'Canzone Segreta'. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

