Sanità | Consulcesi ai medici | ' occhio a ferie non godute | diritto irrinunciabile'

Advertising

DavideOberta : RT @ConsulcesiGroup: Il Professor Guido Rasi è il nuovo Direttore Scientifico di Sanità In-Formazione, provider ECM dei corsi #Consulcesi.… - ConsulcesiGroup : Rivivi l'evento di presentazione del Professor Guido Rasi, ex direttore Ema, ora Direttore Scientifico di Sanità In… - carlo_centemeri : È Guido Rasi il nuovo direttore scientifico di Consulcesi Club - Quotidiano Sanità - giornaleradiofm : Sanità: Guido Rasi nuovo direttore scientifico Consulcesi Club: Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - 'Una buona sanità… - zazoomblog : Sanità: Guido Rasi nuovo direttore scientifico Consulcesi Club - #Sanità: #Guido #nuovo #direttore -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Consulcesi

Affaritaliani.it

... ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), da oggi diventa direttore scientifico del provider di educazione continua in medicinaIn - Formazione, gruppo. Un ...... da oggi diventa direttore scientifico del provider di educazione continua in medicinaIn - Formazione, gruppo. Un ruolo nuovo che l'ex numero uno dell'EMA accoglie con grande ...