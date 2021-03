Sampdoria, infortunio Torregrossa: l’attaccante punta il Torino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Torregrossa ingrana la marcia e prova ad accorciare i tempi di recupero: nel mirino la gara Sampdoria Torino Ernesto Torregrossa è ancora ai box. l’attaccante della Sampdoria, vittima di una lesione al soleo della gamba destra, sta cercando di accorciare i tempi di recupero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Difficile che riesca a tornare in panchina per la partita contro il Bologna, in programma tra le mura del Dall’Ara domenica alle ore 12.30. Più facile, come riporta Tuttosport, che torni tra i convocati per il match contro il Torino, in programma il 21 aprile Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)ingrana la marcia e prova ad accorciare i tempi di recupero: nel mirino la garaErnestoè ancora ai box.della, vittima di una lesione al soleo della gamba destra, sta cercando di accorciare i tempi di recupero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Difficile che riesca a tornare in panchina per la partita contro il Bologna, in programma tra le mura del Dall’Ara domenica alle ore 12.30. Più facile, come riporta Tuttosport, che torni tra i convocati per il match contro il, in programma il 21 aprile Leggi su Calcionews24.com

