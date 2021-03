Salvini non vuole i weekend rossi e tira Draghi per la giacca (mentre sono già pieni gli ospedali) (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Lo dice anche il Cts ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Lo dice anche il Cts ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei ...

pfmajorino : Persone di 104 (!!!) 97 96 anni che non hanno ancora saputo nulla da #RegioneLombardia sul #vaccino mentre… - borghi_claudio : @lameduck1960 @lucabattanta Se Salvini è sotto processo per sequestro di persona per aver bloccato dei clandestini… - lauraboldrini : Non avrei mai immaginato una maggioranza con Salvini. Ma nemmeno di vivere una pandemia. Abbiamo risposto all'app… - incostante_enza : RT @Lanf040264: #Salvini non vuole i weekend rossi mentre sono già pieni gli ospedali. Follia pura! #10marzo #facciamorete #coronavirus h… - CirianiCarlo : RT @tdrclaudio: Salvini ha dett a Draghi” non a chiusure punitive con le nuove regole” Cosa intende per misure punitive.... fa sempre il Ro… -