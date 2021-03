Salvatore Buonomo nuovo direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’architettodel Segretariato regionale per la Campania, assume ad interim la guidaIII” di Napoli, considerata la terza d’Italia per l’importanza e la grandezza e la varietà del patrimonio conservato. Per, “con una vasta esperienza di tutela e valorizzazione del territorio e dei monumenti – si legge in una nota diffusa dalla-, l’incarico costituisce una nuova sfida, ricca di stimoli, che raccoglie con entusiasmo: la rara complessità del patrimonio conservato nelladal punto di vista bibliografico, artistico, ma anche museale, necessita ...

L'architetto, direttore del Segretariato Regionale per la Campania , assume ad interim la guida della prestigiosa della Biblioteca Nazionale " Vittorio Emanuele III" di Napoli , considerata ...Lascia Gabriele Capone, già soprintendente archivistico della Campania, per. Architetto, classe 1957,è attuale direttore del Segretariato Regionale per la Campania. Tra i ...L’architetto Salvatore Buonomo, direttore del Segretariato regionale per la Campania, assume ad interim la guida della della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, considerata la terz ...L’architetto Salvatore Buonomo assume ad interim la guida della terza biblioteca d’Italia per importanza, grandezza e varietà del patrimonio Riceviamo e pubblichiamo. L’architetto Salvatore Buonomo, ...