Salmaso | Circoscrivere aree dove ci sono i contagi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salmaso Circoscrivere

Corriere della Sera

Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera l'epidemiologa Stefania. Senza una ... E' necessario 'il più possibile le aree dove ci sono i contagi, ma è evidente che spesso ...È una strada a senso unico quella indicata dall'epidemiologa Stefania. Senza una nuova ...Il report in tempo reale La tattica più efficace e meno dolorosa sul piano sociale? "il ...“L’epidemia ha cambiato passo perché si è allargata ai bambini. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’unica ...L’epidemiologa: l’elemento decisivo per la curva è la mobilità. Quando i numeri sono così alti, non ci sono alternative a restrizioni severe ...