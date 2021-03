Salah e Manè trascinano il Liverpool | Lipsia battuto 2 - 0

Advertising

BUDAPEST (UNGHERIA) - Stesso campo, stesso risultato, stessi marcatori. Come nella gara d'andata (giocata alla Puskas Arena di Budapest)regalano il successo al Liverpool, che accantona le polemiche e le recenti sconfitte in campionato e ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Champions League . Niente da fare per ...Le probabili formazioni LIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson; Alexander - Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago;, Jota, Mané. All. Klopp LIPSIA (3 - 4 - 2 - 1): Gulacsi; Mukiele,...