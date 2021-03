Salah e Mané chiudono il discorso Lipsia: finisce 2-0 anche al ritorno per il Liverpool (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ tempo di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia, si gioca di nuovo sul campo neutro di Budapest dopo il 2-0 dell’andata in favore degli inglesi. Nei primi 45? resiste lo 0-0 tra le due compagini: grandi chance mancate da Manè e Salah per i Reds, Forsberg impensierisce la difesa di Klopp ma il suo tiro esce di poco. Ci prova anche Diogo Jota nel finale ma prima l’estremo difensore dei tedeschi gli nega il gol del vantaggio, poi all’ultimissima azione del primo tempo non trova la porta dopo un “assist” involontario di Upamecano. Liverpool in vantaggio al 70’ con il solito Mohamed Salah. Thiago Alcantara dà il via all’azione, Mané vede il taglio di Diogo Jota che serve l’egiziano, il numero 11 dribbla un paio di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ tempo didegli ottavi di finale di Champions League tra, si gioca di nuovo sul campo neutro di Budapest dopo il 2-0 dell’andata in favore degli inglesi. Nei primi 45? resiste lo 0-0 tra le due compagini: grandi chance mancate da Manè eper i Reds, Forsberg impensierisce la difesa di Klopp ma il suo tiro esce di poco. Ci provaDiogo Jota nel finale ma prima l’estremo difensore dei tedeschi gli nega il gol del vantaggio, poi all’ultimissima azione del primo tempo non trova la porta dopo un “assist” involontario di Upamecano.in vantaggio al 70’ con il solito Mohamed. Thiago Alcantara dà il via all’azione,vede il taglio di Diogo Jota che serve l’egiziano, il numero 11 dribbla un paio di ...

Advertising

BarcelonavsJuve : Salah-Mané come all'andata: Lipsia k.o., il Liverpool vola ai quarti di Champions Esto dicen en Italia de la Final - CalcioPillole : #LiverpoolLipsia 2-0, i Reds dimenticano le delusioni e vanno avanti - CIP Salah e Mané bissano la vittoria per 2… - MasterblogBo : LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo averlo battuto in trasferta già nell'andata degli ottavi di Champions L… - CornerKickBlog : Liverpool 2-0 Lipsia: tutto facile per i reds, Manè e Salah spianano la strada per i quarti di Champions - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Salah e Manè guidano il Liverpool ai quarti, Lipsia fuori - -