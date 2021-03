Ryan Murphy risponde all’accusa del padre di Naya Rivera di false promesse: “Pagheremo il college a Josey” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il creatore di Glee Ryan Murphy è finito nel mirino del padre di Naya Rivera, accusato di aver fatto in pubblico delle promesse che non ha mai mantenuto in privato. George Rivera ha parlato su Twitter martedì 9 marzo, sostenendo in risposta a vecchi tweet che Murphy non ha mai contattato la famiglia dell’attrice dopo la sua morte, avvenuta tragicamente durante una gita col figlio Josey al lago Piru in California. Secondo il padre di Naya Rivera, il prolifico showrunner non ha mantenuto la sua promessa di aprire un fondo che assicurasse il pagamento delle future rette del college per il figlio dell’attrice, nonostante si fosse impegnato pubblicamente a farlo. In ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il creatore di Gleeè finito nel mirino deldi, accusato di aver fatto in pubblico delleche non ha mai mantenuto in privato. Georgeha parlato su Twitter martedì 9 marzo, sostenendo in risposta a vecchi tweet chenon ha mai contattato la famiglia dell’attrice dopo la sua morte, avvenuta tragicamente durante una gita col figlioal lago Piru in California. Secondo ildi, il prolifico showrunner non ha mantenuto la sua promessa di aprire un fondo che assicurasse il pagamento delle future rette delper il figlio dell’attrice, nonostante si fosse impegnato pubblicamente a farlo. In ...

