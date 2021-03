(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’agenzia a capo delle telecomunicazioni russe, Roskomnadzor, ha annunciato che Mosca rallenterà il funzionamento di, accusando ildi non aver cancellato informazioni considerate illegali. «Allo scopo di proteggere i cittadini russi (…) nei riguardi didal 10 marzo 2021 sono state adottate misure di reazione centralizzata e propriamente il rallentamento primario della velocità del servizio (…). Il rallentamento sarà realizzato sul 100% degli apparecchi mobili e sul 50% di quelli fissi», fa sapere l’agenzia in una nota ripresa da Interfax. Ma da dove nasce lo stra Mosca e? Un braccio di ferro che va avanti da tempo A partire dal 2017,ha già dovuto pagare diverse multe applicate dalle autorità russe per non ...

zazoomblog : Russia pugno duro contro Twitter: cosa c’è dietro l’escalation tra il Cremlino e il social network - #Russia… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia pugno

Open

... grazie anche ad una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con unmi ha spaccato ... Poi la decisione dell'uomo di andare ad allenare lae la fine della loro relazione: Per me è ...La Cina ha scavalcato senza dubbi lae il terrorismo internazionale nella classifica degli ... spiega il presidente democratico Biden nelle due pagine di introduzione scritte di suo. "Ciò ...Gli analisti del think tank Cnas (Center for a new American Security) leggono la bozza di Strategia per la Sicurezza nazionale dell'amministrazione Biden. Pugno duro su Cina e Russia (altro che Obama) ...Le sanzioni concordate dall'UE contro i responsabili delle persecuzioni dell'oppositore Navalny potrebbero far pensare a una posizione più assertiva di Bruxelles. Ma dietro si nascondono le profonde d ...